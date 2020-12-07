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Kısıtlamada akılalmaz vurdumduymazlık! Görenin kaçtığı hareketli anlar kamerada

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 27 kişi, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıp, boş arazide futbol maçı yaptı. Mahallelinin ihbarıyla polis ekipleri sevk edildi. 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise dronla havadan görüntülendi

07.12.2020 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Akılalmaz vurdumduymazlık! Gören böyle kaçtı
Akılalmaz vurdumduymazlık!
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DHA

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 27 kişi, boş arazide futbol maçı yaptı. 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise dronla havadan görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde dün 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, boş arazide çift kale futbol maçı yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan kalabalık grubun maç yaptığı anlar ise kamerayla görüntülendi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis otosunu gören kalabalık, sokak aralarına koşarak kaçmaya çalıştı. Kısıtlamayı ihlal edenlerin yola koyduğu büyük taşlar nedeniyle polis araçları arazide ilerlemekte zorlandı.

27 kişinin sokak aralarına kaçtığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi. Polis, grubun tekrar toplanmaması için arazide bir süre nöbet tuttu.

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