Bursa su krizini bu yıl için aştı!

Son günlerdeki yağışlar ve alınan tedbirlerle barajdaki doluluk yeniden yüzde 100'e ulaştı. Kapakları açılarak suyu bir miktar boşaltılan barajda, su seviyesi şu anda yüzde 85'te tutuluyor.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Nilüfer ve alt havzasındaki Doğancı barajlarında bahar yağmurlarıyla gelen doluluk sayesinde Bursa'nın yıl sonuna kadar içme suyu sorunu yaşaması beklenmiyor.

Yine şubat ayında yapılan ölçümlerde yüzde 24 olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nın seviyesi de yüzde 100'e çıktı. Suyu bir miktar boşaltılan barajdaki seviye yüzde 99 seviyesinde bulunuyor.

"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, AA muhabirine, son yağışların hem Bursa'da hem de Türkiye genelinde çok verimli olduğunu söyledi.

Kurak geçen kış mevsiminin kendilerini de korkuttuğunu belirten Gülenç, "Özellikle kışın yaşadığımız bu kuraklıkta çok ciddi tereddütler vardı. Hamdolsun son yağmurlarla şu andaki doluluk seviyelerimiz maksimum seviyeye ulaştı." dedi.

Gülenç, 19 Şubat'ta barajlardaki su rezervinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu, o günlerde yapılan yağış tahminlerinin tutmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.