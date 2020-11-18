Son dakika: Kışanak ve Tuncel için istenen ceza belli oldu - Haberler

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuklu sanıklar eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada, duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Kışanak'ın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca her iki sanık için “iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası istedi.

DAVANIN SİYASİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mütalaaya karşı savunma yapan Kışanak, dosyaya birleşen suçlara ilişkin savunma yapmadan savcının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu iddia ederek, uzun süredir tutuklu kaldığını, yaptıklarının suç olamayacağını savundu. Tuncel ise davanın siyasi olduğunu iddia etti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat 2019’da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, “terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.