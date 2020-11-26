Kırmızı ışıkta geçti, 4 metre savruldu!

Karşıyaka İskele'de, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek isteyen işçi Kudret Özgeren'e, L.Ü. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerden havalanan Özgeren, 4 metre ileriye savruldu.

Olay sırasında alkollü olduğu da tespit edilen Kudret Özgeren ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi yapılan Özgeren yatalak kaldı.

"BİRDEN ÖNÜME ÇIKTI"

Neşet Dişkaya'nın haberine göre, kazadan sonra sürücü L.Ü., ifadesinde kendisine yeşil ışık yandığını ve normal bir hızla seyir halindeyken birden yolun karşısına geçen yayayı gördüğünü belirterek "Frene bastım ama yaya yolun ortasında sabit kaldı. Çarpmamak için direksiyonu refüje kırdım yine de çarptım" dedi.

BİLİRKİŞİ İKİ TARAFA DA KUSUR VERDİ

Bilirkişi hazırladığı raporda Özgeren'i trafik ışıklarına uymadığı için asli, sürücüyü ise yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı için tali kusurlu buldu. Aynı ifadelerin kaza tespit tutanağında da yer verilmesi üzerine savcılık, kaza ile ilgili 'taksirle yaralama' suçundan iddianame hazırladı.

ADLİ TIP: SÜRÜCÜNÜN KUSURU YOK

Ancak Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi kaza görüntülerini ve dosyada bulunan diğer delilleri inceledikten sonra hazırladığı raporda, sürücüyü kusursuz buldu.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Kudret Özgeren'in avukatı Tolga Yurdakul, davanın görüldüğü Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle Adli Tıp raporuna itiraz etti. Dilekçede söz konusu raporda çarpma anında aracın hızıyla ilgili değerlendirme yapılmadığını belirten Yurdakul "Aracın çarpma anındaki fren izinin 8 metre olduğu, ifade edildiği gibi normal hızla seyir halinde olmadığı ortada. Bu husus hiç değerlendirilmeden rapor düzenlenmiştir. Çarpma anında yaya havalanmış ve 4 metre ileriye savrulmuştur. Ayrıca 8 metrelik fren iziyle de çarpma sırasında hızın yüksek olduğu, yaya geçidi, trafik lambaları, kavşaklar gibi seyir hızının düşürülmesi ve dikkat hızının üst seviyede olması gereken yerlerde sınırın aşıldığı görülmektedir.

Kamera kayıtlarında göründüğü gibi Kudret Özgeren, kaza anında yolu bitirmek üzereydi. Sanığın ifadesinde dediği gibi Özgeren'in aniden yola atlaması veya fırlaması söz konusu değildir. Sanığın sonradan yayayı fark etmesi araç seyir halindeyken telefon veya başka bir şey ile uğraşması, gerekli özen ve dikkati göstermemesinden kaynaklanıyor. Yine sanık ifadesinde her ne kadar direksiyon kırdığını beyan etse de görüntülerde doğrudan yayaya çarptığı ancak çarpmanın etkisiyle aracın hafif sola savrulduğu görünmektedir" dedi.

UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK

İtiraz üzerine mahkeme uzman bilirkişi heyetinin oluşturulmasına ve dosyanın ile görüntülerin bu heyet tarafından yeniden incelenmesine karar verdi.