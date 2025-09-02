Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 12, ulusal düzeyde aranan 2 şüpheli yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan 12, ulusal düzeyde aranan 2 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürcistan'dan 8 şüpheli, Arnavutluk ve Almanya'dan 2'şer, Senegal ve Yunanistan'dan da birer şüpheli getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 02.09.2025 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı bültenle aranan 12, ulusal düzeyde aranan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu ile toplam 14 suçlunun yurtdışından yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, suçluların hangi suçlardan dolayı yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 Suçluyu, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan'dan Ülkemize Getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve A.G. Organize Suç Örgütü üyesi olan T.G. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Yağma’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.D. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.Y. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Kasten öldürme’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Kasten öldürmeye tesebbüs (4 kez)’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.D. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Arnavutluk’da, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.G. isimli şahıs Senegal'de, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Ç. isimli şahıs Almanya'da, ‘Cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.Ü. isimli şahıs Almanya'da, ‘Silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması’ suçundan Ulusal Seviyede aranan T.Y. isimli şahıs Arnavutluk’da, ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan Ulusal Seviyede aranan aranan M.U. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılıkla mücadele başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Habertürk Anasayfa