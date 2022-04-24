Üsküp beldesinin Kocadere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında 12 dekar ormanlık alan zarar gördü. Orman İşletme Müdürü Önder Terzi de bölgede incelemelerde bulundu.