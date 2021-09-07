Kırklareli'nde kadın cansız bedeni bulundu

AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kadın cansız bedeni bulundu.

Hürriyet Mahallesi Edirne Asfaltı Kümeevler mevkisinde dere yatağında bir kadının hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız beden, dere yatağından Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de bölgede çalışma yaptı.