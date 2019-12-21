21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, "Kıran-11 Diyarbakır-Lice BÖlgesi Narko-Terör Operasyonu" başlatılmıştır.
BİN 340 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Bahse konu operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 260 personel, 80 operasyonel tim görev almaktadır.
TONLARCA ESRAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Ayrıca, 2019 yılında yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve 40 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.
FİNANS KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE
Terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen “KIRAN” operasyonları, halkımızın desteği kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
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