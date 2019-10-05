Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.