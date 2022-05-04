Kiracılarla ev sahiplerinin tartışmasında meydan savaşı çıktı!

İlçede dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

DHA'nın haberine göre, taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı.

Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.