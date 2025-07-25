Marmara Denizi Kınalıada açıklarındaki bir teknede çıkan yangın nedeniyle denize atlayan bazı kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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AA'da yer alan habere göre Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknede bulunanlar denize atladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayanları kurtararak tekneye aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Kınalıada açıklarındaki tekne yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.07.2025 Cuma günü Adalar İlçesi Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan teknede yangın çıkmıştır. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz, olayın ardından bölgeye giderek yangına müdahale etmiştir. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülmüş olup, yangının ardından denize atlayan 16 kişi, ekipler tarafından sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir."