Kimyasal atık alarmı! Görüntüler üzerine harekete geçildi

İHA

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, dereye kırmızı renkli atığın bırakıldığını gören vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir martının, atıkların içerisinde durduğu da görüntülere yansıdı. Atıklar ise dere üzerinden Karadeniz'e aktı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri ihbarı değerlendirdi. Ekipler sahada incelemelerde bulundu.

Çevredeki iş yerleri denetlendi. Denetlemeler sürerken vatandaşların ise bu tür durumları anlık olarak kuruma bildirmeleri istendi.