Kilitli yangın merdiveni iddiası! Faciadan dönüldü

DHA

İlçede 8 katlı binanın 2. katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı. Üst katlarda yaşayanlar binanın içini saran duman nedeniyle yangın merdivenlerinden inmeye çalıştı. Yangın merdiveninin kapının kilitli olduğu iddia edildi. Kapısı kırılan merdivenden çıkartılan hamile kadın ve 1 kişi ambulansa alındı. Dumandan etkilendikleri belirtilen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Sena Eroğlu, "Biz 6. kattaydık. Komşum hamileydi. Yangın merdiveninden inmeye çalıştık. Kapı kilitli çıktı. İtfaiye kapıyı kırıp, bizi çıkardı. Merdivende beklerken ister istemez dumandan etkilendi. Şu an daha iyiyiz" diye konuştu.

Mahsur kalanlara yardım eden Ekrem Atasaygın, "Yangın merdiveni kapalıydı. Üst kattan inenler çıkamadı. Hamile bir kadın vardı. 2. kattan çıkardık." diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.