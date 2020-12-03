Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e tepki: Kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, RTÜK'ün Habertürk TV'ye verdiği ceza tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Siz bağımsız bir yayın organını en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru değildir, doğru olmaz. Dünyaya bizde demokrasi vardır algısını yerleştiremezsiniz" derken, Uysal da "Anti demokratik bir rejim problemimiz var. RTÜK'ün Habertürk'e verdiği ceza bunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DP lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Heyetler arası yapılan görüşmede, Türkiye'nin sorunları ele alındı.

Görüşmenin ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU VE UYSAL'DAN RTÜK'E TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün Habertürk'e verdiği cezayı eleştirerek, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla Türkiye'nin yaşadığı sorunları karşılıklı dillendirdik ve çözümlerimizi aktardık. Türkiye'nin sorunları var, onları tartıştık. Geldiğimiz parti, demokrasiyi savunan, demokrasinin güçlenmesi açısından mücadele eden tarihsel kökleri olan bir parti. Demokrasi için hepimizi savunuyoruz. Bir televizyon kanalına RTÜK tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını asla kabul etmiyoruz. Siz bağımsız bir yayın organını en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru değildir, doğru olmaz. Dünyaya bizde demokrasi vardır algısını yerleştiremezsiniz. Dünyaya baskıcı, otoriter yönetim olduğu anlayışın güçlendirmiş olursunuz. Zaten biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Türkiye'de baskıcı, otoriter rejim algısını güçlendirmiş olursunuz. Medyanın özgür olması lazım. Yandaş, havuz medyası diye kavram olmaması lazım. Demokratik ve ahlaki olarak böyle bir kavram olmaması lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla, sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde bürokratları aracılığıyla acımasızca uygulamak. Söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye'yi daha geriye götürmek, demokrasimizi törpülemek. Bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız" dedi.

DP lideri Gültekin Uysal ise, "Koskoca bir demokrasi, eşitlik, hukuk problemsiz var. Anti demokratik bir rejim problemimiz var. RTÜK'ün Habertürk'e verdiği ceza bunun ispatıdır. Bağımsız kurulların yukarıdan talimat almakla övündüğü bir Türkiye var. Türkiye'yi derinden bir nefes alacak, yarınlara güvenle bakacak bir Türkiye yaratma konusunda hepimizin çabası var. Bu meselelerin kişi devleti haline gelmiş karar alma noktalarının ne hale geldiğini görüyoruz. 200 milyon dolara Borsa'nın yüzde 10'u satılırken, diğer taraftan 750 milyon doları bir parkta kaybetti. Döviz rezervinin eksi 46 milyar dolara gerilediğini son dakikada Naci Ağbal'un sunumuyla öğreniyorsa bu ülkede felaket vardır. İşlemeyen bir rejim var. Felakete sürüklenen bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

GÜNAY: YAYIN ORGANLARI KARŞI ÇIKMALI

Bu arada AK Parti hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış eski milletvekili Ertuğrul Günay da RTÜK'ün cezasını twitter'da eleştirdi. Günay, "Habertürk TV‘ye verilen ceza haklı bir yaptırım değil, bütün yayın organlarına yapılan uyarıdır. Bütün yayın organları -geç de olsa- birlikte karşı çıkmalıdır" dedi.