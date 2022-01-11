Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun günlük siyasi gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.