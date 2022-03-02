Kılıçdaroğlu ve Akşener Diyarbakır'a gidecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce iki kez ertelenen Diyarbakır seyahatini 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden belli bir süre sonra bahar aylarında bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kente bir ziyaret gerçekleştirecek.
CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 9-10 Aralık'ta Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapmayı planladığı temasları Şanlıurfa ayağındayken yarıda kesildi, Kılıçdaroğlu Ankara'ya döndü. Parti kaynakları, Diyarbakır ziyaretinin daha geniş bir zaman diliminde yapılacağı belirtildi.
Ardından Ocak ayı içinde bir kez daha Diyarbakır seyahati konuşuldu. 24 Ocak'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin ardından Diyarbakır ziyaretine ilişkin bilgi veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'a gideceğim. Ayın 27'sinde gideceğim. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım" demişti.
Bu sözleri ittifak ortağı İYİ Parti'nin bazı kurmayları tarafından da tepkiyle karşılanan Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak olarak planlanan Diyarbakır ziyareti bu kez hava muhalefeti engeline takıldı ve yine ertelendi.
Bu defa Kılıçdaroğlu'nun ziyareti için 9-10 Mart tarihi planlandı. Buna göre CHP lideri önümüzdeki hafta 9 Mart akşamı Diyarbakır'a gidecek, 10 Mart çarşamba günü temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında geniş kapsamlı bir partiye katılım töreni olacak, CHP Lideri kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelecek.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır annelerini ziyaret edip etmeyeceği ise kesinleşmedi.
AKŞENER DE DİYARBAKIR'A GİDECEK
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden bir süre sonra bahar aylarında bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Akşener'in ziyaret tarihi ve programı ise henüz netleşmedi.
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