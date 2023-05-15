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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ATA İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayıp tebrik etti

Giriş: 15.05.2023 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ATA İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti
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AA

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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