CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gününde, Düzce’de bir eylem gerçekleşmişti. İlhami Çelik isimli kişi, Adalet Yürüyüşü'ne katılanların gece konakladığı alanın yan tarafına gübre dökmüş, ardında da "bir siyasi partinin faaliyetini zorla engellemek" suçlamasıyla, 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Düzce T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eylemci İlhami Çelik, Kılıçdaroğlu'na, üzüntülerini bildirdiği bir mektup yazdı. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek istediğini de belirten Çelik’in mektubunda, CHP Lideri'nden kendisini affetmesini istedi.

GÜBRE EYLEMCİSİ ÖZÜR DİLEDİ

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de tutuklu bulunan İlhami Çelik'e bir mektupla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Çelik’e yanıt verdiği mektubunda şunları dile getirdi:

"Adalet yürüyüşü esnasında düzenlediğiniz eyleme ilişkin pişmanlıklarınızı ilettiğiniz mektubunuz tarafıma ulaştı. Ülkemize hak, hukuk ve adaleti getirmek inancıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü protesto etmek amacıyla yaptığınız eylem beni ve yol arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Demokrasilerde eleştirmek sadece bir hak değildir; esas demokrasinin sürdürülmesi için elzem bir ihtiyaçtır. Demokrasi farklı görüşleri anlamak, onlardan fikir edinmek ve buradan çıkan sonuçları hepimizin faydasına sunmak üzerine temel edilmiş bir yönetim biçimidir. Ancak eleştirmenin de haliyle bazı sınırları olacaktır. Daha önce de birçok yerde ifade ettiğim üzere; ‘demokrasi eleştirilere tahammül rejimidir.’ Eleştirmek düzeyli olmalıdır. Amacını aşmamalıdır. Eleştirmek zorla birine kendi düşüncesini benimsetme şekli değildir. Eleştirerek muhatabınıza düşüncelerinizi aktararak onunla bunu tartışma fırsatı yaratmaktır."

"ÖZRÜNÜ KABUL, HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu, Çelik'in özrünü kabul ettiğini de "kimseye kin, öfke duymam ve taşımam" diyerek iletti:

"Çocuklarımıza barış ve huzur dolu günler bırakabilmek için çıktığımız bu yolda karşımıza çıkan engeller bizi, halkımıza karşı olan sorumluluklarımızdan vazgeçiremez. Davamız bizlere inanan, bizlerle yürüyen, “adalet” özlemiyle gönlü bizimle olan tüm vatandaşlarımızın davasıdır. Yine daha önce birçok fırsatta ifade ettiğim üzere; ben kimseyle kin, öfke duymam ve taşımam. Yaptığınız eylemden dolayı duyduğunuz üzüntü ve pişmanlığınıza yürükten inanıyorum. Demokrasiyi savunan, onu yaşatmayı ve yüceleştirmeyi görev edinmiş biri olarak özrünüzü kabul, hakkımı helal ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, size ve orada bulunan arkadaşlarınızı kucaklıyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."