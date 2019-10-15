15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Hükümetin dış politikasını eleştiren CHP lideri, "Defalarca dış politikada iktidarı uyardık. Duygusallıktan uzak, akılcı ve gerçekçi politika izleyin dedik" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu politikayı izlerken, geçmişten ders çıkarın ki daha iyi politika izleyebilirsiniz dedik. Dış politikanın derinlikli bir yapısı vardır. Ülkelerin halkları arasında derin kırılmalara yol açabilir. Cezayirliler Fransızlara karşı mücadele ederken, göğüslerinde Mustafa Kemal'in fotoğrafını taşıyorlardı. BM'de oylandı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Fransızlardan yana oy kullandı. Cezayir'i işgal edenlerden yana kullandı. Bu Cezayirlilerde derin bir yara yarattı."
"İÇİŞLERİNE KARIŞMAYIN"
"Komşu ülkelerin içişlerine karışmayın dedik" diyen CHP lideri, "Suriye, Irak, Mısır, İsrail, Libya'nın içişlerine karışmayın dedim. Biz neden onların içişlerine karışıyor ve taraf oluyoruz? Suriye'ye silah gönderdiler. Suriye'de yaralanan teröristleri tedavi edip geri gönderdiler. Oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; doğruyu söyleyenin, arkasında duracaksınız" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Maceracı bir dış politika izlemeyin dedik. Maceracı dış politikanın Türkiye'ye çıkardığı fatura 3,6 milyon Suriyeli mülteci ve 40 milyar dolardır. Türkiye gibi devletlerin maceracı politikaya ihtiyacı yok" diye konuştu.
TRUMP'A VE HÜKÜMETE TEPKİ
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Trump kadar aşağılayan başka bir dünya lideri çıkmamıştır. Türkiye'ye ilk kez bu laflar karşısında ses çıkarmayan bir iktidar gelmemişti" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Karışmayın, Ortadoğu bataklığına müdahale etmeyin dedik" dedi.
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