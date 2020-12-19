Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti.

DHA'daki haberde CHP'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.