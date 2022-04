Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu, Göç İdaresi mesajı

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Halk biliyor ki zaman CHP zamanıdır. Bazı anketlerde kararsızlar olduğu söyleniyor. Kararlılığımızı, çözümlerimizi onlara da anlatacaksınız. Karşımızdaki 'Bunlar kararlı, sorunları çözmekte kararlı' diyecekler. Memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Bir bakanın söylediğini, diğer bakanın yalanlandığını görüyorlar. Devletin soyulacak bir mekanizma olarak algılandığını da biliyorlar. İktidar sahiplerinin ülkeyi yönetemediğini herkes biliyor" diyerek başladı.

"TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

"Vatandaşımız neyin ne olduğunu iyi biliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bildiğinden çok da yaşıyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 3,5 milyon hanenin elektriği kesildi. Elektriğe gelen zamları görüyor vatandaş. Bu faturalar ödenmiyorsa, bunu vatandaş yaşayarak görüyor. Onların sözcüsü olarak, yaşadıkları sıkıntıları yaşamak için bilinçli olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. 3,5 milyon hanenin sözcüsü kim olacak, onların derdini kim dile getirecek? Bu insafsızlığı yapan iktidarı nasıl anlatacağız? Tarihi bir sorumluluğumuz var. Ülke böyle bir noktaya gidiyorsa hepimizin tarihi bir sorumluluğu var. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Yeni ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. 1,4 milyon hanenin de doğalgazı kesik. İktidar sahipleri bunun ne kadar farkında. Biz halkın partisiyiz, halkın dertlerini gündeme getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"HALKI ALDATMAK İSTİYORLAR"

İşsizlik rakamlarına da değinen CHP lideri, "Talimat veriyorlar. Siz onu benim külahıma anlatın. Ne azalması... Onlara göre Türkiye'de iş var ama işsizler iş beğenmiyor. Halka böyle söylüyorlar. Aldatmak istiyorlar, kandırmak istiyorlar halkı" diye konuştu.

ERGÜN POYRAZ'A SALDIRI

Aydın'da 6 kişinin saldırısına uğrayan Ergün Poyraz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır. Gerçekleri yazmak kolay değildir. Ergün Poyraz saldırıya uğradı, yoğun bakımda. Bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteciler nedeniyle hapse giren olmadı ama bir tweet dolayısıyla insanlar hapse atıldı" dedi.

ET VE SÜT KURUMU'NA ZİYARET

Et ve Süt Kurumu'na gitmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"TÜİK'e giderken hedefim, milyonlarca işçi, memur, emekli enflasyon rakamına göre maaş alacak. Talimat veriyorlar, rakamı düşük göster diye. Oraya gittim ve açıklama yaptım. Böylece, o kurumda namuslu bürokratlar seslerini çıkardılar, neredeyse üst düzey yönetici kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav yapıyor. Yazılı sınav KPSS'den torpil yok, Türkiye'de dereceye giriyor. Sözlü sınavda hakkı yeniliyor. Nasıl milyonlarca insanın hakkını savunmak için TÜİK'e gittiysem, haksızlığa uğrayan yüzbinlerce gencimizin hakkını savunmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Her anne baba evladının doymasını ister. Yeterli beslenme bir haktır. Bir anne çocuğuna süt, et veremiyorsa ve bir kurumun başındaki kişi 'kuyrukları bitirmek için zam yapalım' diyorsa bunu sıradan bir basın toplantısıyla anlatmak doğru olmaz. Bazı enteller var, gitti kapılar kapalı. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hakkını korumak için oradayım. Kapıyı açarlar veya açmazlar... Benim muhatabım bakan değil. Et ve Süt Kurumu Başkanı KİT Komisyonu'nda hesap verir, o yüzden gittim. Hesap veren bir bürokrasi yok, talimat alan bir bürokrasi var. Hesap veren bir bürokrasi varsa o kapılar açılır. Özellikle gecekondu mahallerinde Et ve Süt Kurumu'na gitmem ciddi olumlu bir tepki doğurdu."

"PARAYI KİM ALDI, BUNU SORACAKTIM"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 Şubat 2020'den beri et istatistikleri yayınlamıyor. Çünkü gerçekleri milletin bilmesini istemiyorlar. Bilgileri saklıyorlar. ESK, 2019'da görev zararı 32 milyon lira. 2020'de 422 milyon lira. Et ve Süt Kurumu depolarında belli miktar eti tutmak zorundadır. 70 bin ton. Fiyatı 15 kuruş. Kilo başı 15 kuruştan parasını ödüyor ve stok olarak tutuyor. Fakat yöneticiler karar alıyor, 45 kuruş olsun diyor. Soygun düzeninin nerelere ulaştığını nasıl anlatacaksınız? Parayı kim aldı, bu kararı kim aldı? Bunu soracaktım. Bakanın bilgisi dahilinde 200 trilyonluk bir soygun. Bingöl'deki bir depoya 18 kuruş, Denizli'deki depoya 15 kuruştan, Sivas'ta 10 kuruştan stokladılar. Demek ki CHP bu tür sonuçlara yol açıyor."

"SÖZ VERDİM, KAÇAK ÇAYLARI RİZE'DE YAKACAĞIM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çay Kanunu'nun reddedildiğine dikkat çekerek, "Rize'ye gittim, Çay Kanunu, herkes şikayetçi. Arkadaşlarım bir kanun hazırladı. Çay Kanunu görüşülecek, AK Parti ve MHP ret oyu verdiler. Rizelilere söylüyorum. Kesintisiz oy veriyorsunuz. Sizin alın terinizi başkalarına peşkeş çekiyorlar. Rize'de söz verdim; kaçak çayları Rize meydanında yakacağım. Yeni bir dönemin başladığını herkes bilmeli" dedi.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Ne derlerse desinler yönetemedikleri oraya çıkıyor. Devletin itibarını ayaklar altına alamazsınız. İstanbul'da cinayet işlendi. Ses kaydı alındı, dünyaya servis edildi, her şey ortada. Erdoğan 'Bunların insanı enayi zannediyorlar. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için uluslararası hukuka göre yargılanması gerekir' dedi. Bu davayı aldı Suudi Arabistan'a havale etti" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinde egemenlik hakkını kullanan 3 kurumdan biri yargıdır. Türkiye'de işlenen bir cinayeti, Türk milleti adına karar vermesi gereken bir davayı Suudi Arabistan'a devrediyorsun. Böyle bir rezalet görülmedi. Şimdi enayinin de kim olduğu ortaya çıktı. Ne için para için. Biz Kurtuluş Savaşı'nda mücadele ederken para için mi yaptık? Egemenlik hakkını vereceksin, sen yargıla diyeceksin. İşin ucunda para var. Bahçeli de buna evet diyecek. Nasıl milliyetçiyse ben anlayamadım. Egemenlik hakkı başka bir ülkeye devredilir mi?"

"YAPACAĞIMIZ İLK İŞ..."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olmaları durumunda yapacaklarını şöyle anlattı:

"Allah'ın izni, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş israfa son diyeceğiz. Adrese teslim ihaleleri bitireceğiz, kira saltanatlarını bitireceğiz, 5-6 yerden maaş alanları bitireceğiz. Bir devlet, sağlıklı bir yönetim için planlama yapar. Stratejik Planlama Teşkilatını kuracağız. Devletin en liyakatli insanlarını buraya koyacağız. Çiftçinin ve esnafın bankalardan, kooperatiflerden çektikleri kredilerin faizlerini sileceğiz. Döviz garantili işlemlerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğiz. Devlette soygun düzeninin dişlileri liyakatsiz bürokratlardır. Bunların tamamını bürokrasiden ayıklayacağız, işi ehline teslim edeceğiz. Ekonomik Sosyal Konseyi işlevli hale getireceğiz ve sorunların nasıl çözüldüğünü yaşayanla konuşacağız. Kamuda mali disiplini sağlayacağız. Kim ne yapıyor belli değil, paralar nerelere harcanıyor belli değil, faizleri göstermiyorlar. Varlık Fonu'nu kaldıracağız. Devleti şeffaf yapacağız, Ulusal Vergi Konseyi kuracağız ve raporları Resmi Gazete'de yayınlanacak. Meclis'te milletin temsilcileri olacak, Siyasi Ahlak Kanunu'nu çıkaracağız. Rüşvet yiyen, iş takip yapandan, torpil yapandan siyasetçi olmaz. Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz, Türkiye'nin itibarı üzerine inşa edeceğiz. Göçmenler, sığınmacılar geliyor; en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmelerinin imkanını sağlayacağız."

GÖÇ İDARESİ TWEETİ

Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı'na yönelik iki soru hakkında, "Sorduğum sorular basit; sığınmacıların kimlik bilgileri mevcut mu, gerçekten tanıyor musunuz? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Cevap yok, hakaret var. Sen bana cevap vereceksin, hakaret etmeyeceksin. Ben herkesin merak ettiği soruları sordum. Bu sorulara cevap veremezler" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE HARAM MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Zamlar hayat pahalılığı geçicidir, Müslüman'a karamsarlık haramdır" sözlerini gündemine taşıyan Kılıçdaroğlu, "Utanmasalar bize oy vermemek haramdır diyecek. Çalmak, rüşvet almak, peşkeş çekmek, 128 milyar doları iç etmek haram değil, ama karamsarlık haram. MHP'ye üzülüyorum" yanıtını verdi.