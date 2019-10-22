22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Ne kadar terörist varsa, Türkiye üzerinden Suriye'ye gitti. 40 milyar dolar harcandı. 6,5 milyon Suriyeli var. Yetmemiş, '40 milyar dolar daha harcarız' diyor. Kim ödeyecek, 82 milyon vatandaş ödeyecek. Yetmedi mi?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in toplantı fotoğrafını göstererek eleştiren Kılıçdaroğlu, "Mütekabiliyet diye bir şey vardır. Bir başkan yardımcısıyla Cumhurbaşkanlığı forsu önünde oturması bir vatandaş olarak beni rahatsız ediyor" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gönderdiği tehdit içeren mektubu okuyan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mektubu nasıl hazmettiler, nasıl içlerine sindirdiler? Hangi kozlar var ABD'nin elinde ki bunu yalayıp yuttular? Malvarlığıyla mı ilgili, başka bir şeyle mi ilgili?" dedi. "Bu mektuba bütün partiler tepki gösterirken AK Parti'den tık yok" diye konuştu.
"Benim Cumhurbaşkanım değil" diyen Kılıçdaroğlu "Vatanını, milletini sevenin de Cumhurbaşkanı değil" dedi. CHP lideri, "Şimdi kendisine, 7 soru soruyorum" diyerek şunları söyledi:
"Bu mektubu, neden iade etmediniz? Bu ifadeleri nasıl hazmettiniz, hangi korkuyla bu mektubu kabul ettiniz? Niye kamuoyundan gizlediniz? ABD'liler duyurmasaydı sessiz mi kalacaktınız? Milletin onurunu nasıl kurtaracak ve nasıl cevap vereceksiniz? 82 milyonun huzurunda ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz? Yeminde namus ve şeref ifadeleri sizin için ne ifade etmektedir?"
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