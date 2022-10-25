Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hodri meydan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Gezi aileleri burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Gezi olayları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatandaşlarının haksızlık karşısında yükselttikleri sestir. Bu ses bir bayraktır. Bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağıdır. Demokrasi, adalet bayrağıdır o bayrak. Milyonlarca gencimizin haykırdığı, adalet istediği bir bayraktır.

Yargılanıyorlar. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir soru bile sormadan, bir tek tanık bile dinlemiyor, delil var mı yok mu onu bile araştırmıyor 'Sizi hapse atacağım' diyor. Vicdan sahibi olanların vicdanına havale ediyorum bu duruşmayı. Ne olursa olsun, bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Adalet kutsal bir kavramdır. Bu kadar tahrip edemezsiniz adaleti. 6 aydır içerideler. Tek soru sorulmadan. Vera'yı babasıyla buluşturacağım ahtım var. Gezi'ye buradan selam göndermek benim boynumun borcudur.

AMASRA'DA MADEN FACİASI

Amasra'da faciada 41 kişi hayatını kaybetti. Kim bu işin sorumlusu hala belli değil. Bu işten nasıl sıyırırız hesabı yapıyorlar. 41 kişinin hesabını kim verecek? Yetimlere hesabı kim verecek? Kimin ne yaptığı, asıl fail belli değil.

Faciada ölümleri artıran etkenlerin başında madendeki havalandırma sisteminin yanlış planlanması geliyor diye rapor yazılmış. Havalandırma sistemini yanlış yapıyorsunuz ve 41 insanın hayatına mal oluyor. İktidar makamları da gittiler, gezdiler. Orası ağlama duvarı değil, siz görevinizi yapacaksınız. Bu işin sorumluları kim onu bulacaksınız. Soma gibi olayı kapatmak istiyorlar

TOKAT VE SİVAS TEMASLARI

Tokat'a gittik. Orada hepsine tek tek söz verdim. Şunu söyledim. 20 yıldır AK Parti hükümetlerinin yaptığı bir tek fabrika var mı. Mesela gübre fabrikası var mı veya yem fabrikası var mı. Neden yapmıyorsunuz. Yem pahalı ateş pahası neden yem fabrikası yapmıyorsunuz. Yapılanların tamamını yaptılar ve yediler. Birisi de Tokat'taki fabrikaydı.

Ulusal Süt Konseyi'nin başındaki kişinin fabrikası var. Fiyatı artırmıyor bir türlü. Neden Ulusal Süt Konseyinin başında süt üreticilerin biri değil de bir fabrika sahibi var.

Sivas'ın 1233 köyü var. Sivas, Tokat gibi göç veren bir kent, insanlar iş arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapıyorum; 22 okulun arsasını bize teslim edin, bir sene içinde okulları tamamlanmış bir şekilde teslim edeceğiz. 20 okulu yapmayı beceremeyen bir iktidar Türkiye'yi sağlıklı yönetebilir mi?

Koyunhisar Belediyesi'nde itfaiye aracı olmadığını öğrendim. Belediye başkanı kabul ederse biz bir parti olarak yeni, kullanılmamış itfaiye aracı teslim edeceğiz.

Okul, fabrika yapmaktan aciz olan bir iktidar olur mu? Millet cahil kalsın, oy toplayalım diye bunun hesabını yapıyorlar. Sivas'ta demir-çelik fabrikası 1987 yılında kurulmuş. Şimdi bu fabrikayı bir mafyaya teslim ettiler. İktidar olursak bu fabrikaya el koyacağız. Bu fabrika geçmişte olduğu gibi yine çalışacak.

En çok Sivaslı, Sivas dışında yaşıyor. Çünkü ekmek yok. Her sorunu çözmeye kararlıyız. Bir umutsuzluk dalgası var, bu dalgayı yok edeceğiz. Bütün taşeron işçilerini kadroya geçireceğiz.

Tarih bilmiyorlar hurafelerle tarih öğrenilmez. Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Ya sen hiç Karacaoğlan’ı dinlemedin mi kardeşim. Bu insanlar tertemiz Türkçeyle ne yazdılarsa bugün biliyoruz ya. Sen Yunus’u bile bilmiyorsun. Bugün Bahçeli sözde buna çok kızmış, koşa koşa gidip kucaklayacak. Bu anlayış SADAT kafası anlayışıdır. Benim tabanım kaymasın diye işaret fişeği atayım, arkada kucaklaşayım. Senin diline hakaret eden bir adamla ne işin var?

Ben söyledim, yine söylüyorum. Sizin lideriniz, Cumhurbaşkanı yaptığınız kişi Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya niye cesaret edemiyor? Kul hakkı yiyen birisi, kul hakkı yemeyen bir kişinin karşısına çıkamaz. Bakanlarını al, danışmanlarını al, propmterını da al çık karşıma, hodri meydan.