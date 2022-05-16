CHP PM, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirilirken PM'ye sunulan MYK raporunda Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Türkiye'nin büyük bir toplumsal sarsıntının ortasında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, 84 milyonun sesi olmak için mücadele ettiklerini kaydetti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostlarımızla birlikte bir yola çıktık. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Bu yolun sonunda halkımız ile birlikte, azim ve kararlılıkla mutlaka aydınlığa ulaşacağız. Kolay olmayacak, çetin bir kavga vereceğiz ama umutsuzluğa yer yok. Çünkü gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştiren bu sistem artık miadını doldurdu." ifadelerini kullandı.
Devleti yönetenlerin zenginlikleri adaletli dağıtmak zorunda olduklarını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokratlar olarak adaletsizliklere başkaldırmak zorundayız. Sosyal adaleti tesis etmek için elektrik gibi temel insan hakkına giren ekonomik alanlara kamucu bir anlayışla yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda Et ve Süt Kurumu, çiftçinin ve üreticinin yanında olacak. Çiftçimizi ithal girdi maliyetinden kurtaracağız, mazotundan vergi almayacağız, üretim için kullandığı elektriği ücretsiz vereceğiz. Sosyal devletin güvencesi olarak Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz. Uluslararası Çalışma Örgütünün ilan ettiği dokuz sigorta dalından biri olduğu halde ülkemizde henüz uygulanmamış olan Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz. Aile Destekleri Sigortası ile her bir yurttaşın doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını güvence altına alacağız. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak."
İktidar olmaları durumunda kamuda işe alımda Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki ailelerin çocuklarına öncelik tanınacağını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, yoksul ailelerin çocuklarına sahip çıkacaklarını, her ailede en az bir sigortalı olmasını sağlayacaklarını vurguladı.
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM MUTABAKAT METNİ
Altı muhalefet partisi olarak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni"ne imza attıklarını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşarken toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.
Güçlendirilmiş parlamenter sistemde cumhurbaşkanının partiler üstü ve devletin sigortası olacağını belirten Kılıçdaroğlu, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'yi etkili ve katılımcı yasama ile güçlendireceklerini, milletin iradesi ile hareket eden ve milletin sorunlarına çözüm üreten bir parlamentoyu yeniden inşa edeceklerini bildirdi.
İktidar olmaları durumunda seçim barajını yüzde 3'e indirerek milli iradeyi güçlendireceklerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, başkanını ana muhalefet partisinden bir milletvekilinin oluşturacağı Kesin Hesap Komisyonu ile Meclis'te denetimi etkin kılacaklarını aktardı.
Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile bağımsız ve tarafsız yargıyı güvence altına alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile gerçek anlamda demokratik hukuk devletini kuracağız. Demokrasi gelecek, insanımızın yüzü gülecek. Çünkü demokrasi halkın ekmeğidir. Koltuğunu korumak isteyenlerin siyasi mühendislik çabalarına karşı altı siyasal parti iş birliğimizi uyum içinde sürdüreceğiz. Bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyüktür. Temel hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır."
Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, temel ilke ve hedefleri konularında oluşturdukları çalışma gruplarının çalışmalarını uyum içinde sürdürdüğünü belirtti.
Sığınmacılar konusuna da değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin düzensiz göç sorununu iki yıl içinde barış içinde çözeceklerine dikkati çekerek, "Kontrolsüz göç sorununun Türkiye'nin en acil meselelerinden biri olduğunun bilinciyle iktidar olur olmaz derhal harekete geçeceğimizi ilan ediyoruz. Milletimizin ırkçılığa kapılmadığını ve bundan sonra da kapılmayacağını biliyoruz. Düzensiz göç sorununu iki sene içinde çözeceğiz. Öncelikle ülkemizin sınır güvenliğini yeniden tesis edecek, Türkiye'yi yol geçen hanı olmaktan çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!