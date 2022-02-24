Kılıçdaroğlu: Meclis toplanmalı, Montrö'ye sadık kalınmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin, Meclis'in acilen toplanması gerektiğini vurgulayarak, "Montrö Anlaşmasına Türkiye'nin sadık kalması lazım. Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı davranmamalıdır" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına değinen CHP lideri, "Stratejik bir süreci yaşıyoruz, sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Turist, doğalgaz göndermediği zaman perişan oluyoruz. Buğday alamazsak ne olacak? Normalde sağlıklı işleyen demokrasi içinde bir başka ülkeye ekonomik açıdan bu kadar bağımlı bir süreç yaşanmaması lazım. Sadece enerji alanında yüzde 60-70 bağımlı olabilir mi? 2019'dan beri söylüyorum. Nükleer santralle beraber bu rakam daha da büyüyecek. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız. 12 cent KDV hariç. Nasıl rekabet edilecek" dedi.
MONTRÖ VURGUSU
Montrö Anlaşmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Montrö Anlaşmasına Türkiye'nin sadık kalması lazım. Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı davranmamalıdır. Atılacak her bir yanlış adımın faturası bize ağır olur. Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Herhangi bir olumsuz tablonun Suriye'de bize yükleyeceği tabloyu da dikkatinize sunuyorum" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu? Kim memnun?" dedi.
PROGRAMINI YARIDA KESİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programını yarıda keserek Ankara’ya dönüyor. Kanaat önderleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmanın ardından Ankara’da, olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edecek.
Genel Başkanı, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler hakkında İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin genel başkanlarını cep telefonlarından arayarak konuştu. 5 genel başkan ile son gelişmeleri değerlendirdi.
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