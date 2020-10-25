CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kadın muhtarlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer demokrasiden söz ediyorsak, bu ülkede demokratik hareket olarak seçimleri görüyorsak, bu topraklarda ilk yapılan seçim muhtarlık seçimidir. Tarih de vereyim, 1833. Muhtarlığın kurumsal olarak bu kadar tarihsel bir değere ulaşması, bizim muhtarlık üzerine biraz daha düşünmeye zorunlu kılıyor" dedi.

"Bizim bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var" diyen CHP lideri, "82 kanunda 354 maddede muhtarlık adı geçiyor. Muhtar eline kanunu aldığında görevi nedir, yetkisi nedir, bütün bunların olacağı bütüncül bir kanun. Bu kanun taslağı hazırlandı ve bazı muhtarlara gönderildi. Birleşik oy pusulası niye sizde yok? Küçük kağıtlara yazılıyor, bir de rakip muhtar varsa kağıtları cebine koyuyor, giden kişi de muhtara oy veremiyor. Buna ben itiraz ediyoruz, siz de itiraz edeceksiniz" diye konuştu.

"MUHTARLIK EVİ OLMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, muhtarlar için "muhtarlık evi" olması gerektiğini belirterek, "Niye muhtarlık evi yok? Resmi bir daireden söz ediyorum. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, buranın bu muhtarın olabileceği bir muhtarlık evinden bahsediyorum. Öyle saray falan değil. Mütevazi, tek katlı, bir de yardımcı personelin olduğu bir yerden bahsediyorum. Tabelasının, telefonunun olması lazım; adresinin bilinmesi lazım. Muhtar ayrıldığı zaman kapısını kapatıp gidiyor. Bir yardımcı personelin olması lazım, bir kamu görevlisi olması lazım. Belediyeler bir personel tahsis ediyor. Bu, muhtarın iradesinin ipotek altına alınması demektir. Muhtara tabi ama bürokratik hafızanın devam etmesi lazım. Belediye başkanının nasıl bir özel kalemi varsa, muhtarlığın da özel kalemi olsun. Bu, muhtarlığın kurumsal temelinin oluşması demektir" diye konuştu.

"EMLAK VERGİSİNDEN MUHTARLARA BÜTÇE VERİLSİN"

Muhtarların bir bütçesi olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Köy tüzel kişiliklerinin yeniden sağlanması lazım. Siz daha çok kentlerde seçimleri kazanan muhtarlarsınız ama köy tüzel kişilikleri kaldırıldı, köyler mahalle oldu. Köylerin tüzel kişiliklerinin yeniden kazandırılması lazım. Muhtarlık bütçesi oluşması lazım. Belediyelerin, evlerin bütçesi var ama muhtarların neden yok? Bir kişi üniversiteyi kazandığı zaman sizden yardım isteyince ya cebinizden para veriyorsunuz ya da zengin birinden yardım istiyorsunuz. İyi de parayı nereden bulacağız? Çok basit. Emlak vergisini belediye topluyor. Emlak vergisinin toplandığı belediyede muhtar da var. Emlak vergisinin bir kısmını belediyeye aktarırsınız, bir kısmı muhtarlara gider. O zaman muhtarların da bütçesi olur. Bütüncül bir muhtarlık kanununu çıktığı zaman bütçesi olacak, bütçenin yasaya uygun harcanıp harcanmadığı denetlenecek.

Bir mahallede yoksulluk var mı engelli var mı en iyi muhtarlar bilir. Bir uluslararası kuruluş, ODTÜ’den yoksulluk araştırması yapmasını ister. Hocaların tamamı ODTÜ’nün lojmanlarında oturuyor. Sorular belli ama yoksullara nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Biri diyor ki siz yoksullara ulaşmak istiyorsanız iki yere gideceksiniz. Mahalle bakkalına ya da muhtara. Genellikle yoksul ailelere yardımlar siyasi ellerle yapılıyor. Ama yardımı götürecek kişinin bir siyasi propaganda malzemesi yapmadan yardım yapması lazım. Bunu da en iyi muhtarlar yapar."