Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

Son dakika haberine göre CHP Genel Merkezi'nde bir saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.