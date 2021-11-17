Kılıçdaroğlu Erkan Baş ile görüştü

TİP heyetini, CHP Genel Merkezi'ne gelişlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.

Baş ve beraberindekiler, daha sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Muharrem Erkek ile Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.