Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu buluştu

DHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede; 6'lı masa ittifakı, yurt gündemi ve 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılması planlanan toplantıyla ilgili istişarede bulunulduğu öğrenildi.