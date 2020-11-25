Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmek üzer İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

İki liderin görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.