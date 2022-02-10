Kılıçdaroğlu: Diğer adımları da atacağım

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Diğer adımları da atacağım

Dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir mesaj yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zamlarına tepki göstererek 'elektrik faturamı ödemeyeceğim' demişti. Kılıçdaroğlu bu gece yayınladığı yeni mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!