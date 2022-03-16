Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davayı kazandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde açtığı 500 bin liralık davayı kazandı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davanın kararını duyurdu.

Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Aralık 2020 tarihli konuşması nedeniyle Erdoğan tarafından 500 bin lira talepli açılan ve Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davada yine haklı çıktı" dedi.