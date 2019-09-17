17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir. Bütün bu bölgeye ekonomik olarak en büyük yatırımları yapabilecek potansiyele sahip olan ülkedir. Bölgeyi ekonomik olarak denetleyebilecek gücümüz var. Yani bölgeyi barış havzasına dönüştürebiliriz." dedi.
Denizli'de temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacaklarını söyledi.
Kavgadan uzak bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Alın terine değer vereceğiz. Biz sadece Babadağ'da değil tüm Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, belediye hizmetlerinde parti ayrımı yapılmaması gerektiğine işaret etti.
"Hangi kavgadan kim karlı çıkmıştır" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Sözüm söz bütün Orta Doğu'yu barış havzasına döndüreceğiz. Orta Doğu'da yaşayanların tamamı akrabalarımız. Niye kavga ediyoruz ve silah gönderiyoruz? Niçin insanlar birbirini öldürüyor? Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir. Bütün bu bölgeye ekonomik olarak en büyük yatırımları yapabilecek potansiyele sahip olan ülkedir. Bölgeyi ekonomik olarak denetleyebilecek gücümüz var. Yani bölgeyi barış havzasına dönüştürebiliriz."
Atatürk'ün, "Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 17 yılda 170 milyar dolar faiz ödediğini ileri sürdü.
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şimdi, ne kurdular? Borçlanma Genel Müdürlüğü. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık. Bunu da bereket versin Resmi Gazete'de yayınladılar da orada gördük. Mecburen yayınlıyorlar. Hepimiz düşüneceğiz. Bu memleket hepimizin. Mücadeleyi beraber verdik. Yeniden Kuvayımilliye ruhuyla ayağa kalkmak zorundayız. Sağı, solu demeden hepsini yeniden kucaklamak zorundayız. Kuvayımilliye ruhuyla memleketimize sahip çıkacağız."
Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye tarafından yaptırılan tekstil çarşısı ve butik otelin açılışını yaptı, sosyal tesislerin temeline harç bıraktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!