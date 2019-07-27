Kılıçdaroğlu: AYM'nin kararı doğru ama...

Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin "barış bildirisi"ne imza atan akademisyenlerin başvurusu üzerine aldığı hak ihlali kararını değerlendirdi.

"İMZA ATTI DİYE ATILIR MI?"

Kılıçdaroğlu, “Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğru. Beni üzen, kararın bir oy farkla çıkmış olması. Normalde oy birliği ile çıkması lazım demokrasiyi, insan haklarını, düşünce özgürlüğünü savunuyorsak... Barış bildirisine imza attı diye adam üniversiteden mi atılır? O nedenle karar doğru ama bu kararın bir oy farkla alınması demokrasimiz açısından kaygı verici” diye konuştu.

"BOŞU BOŞUNA HAPİS YATTI"

Kılıçdaroğlu, Hakan Atilla’nın tahliyesine ilişkin soru üzerine de şunları söyledi: “ABD’de boşu boşuna yattı, yazık günah. Ne suçu vardı? Rıza Sarraf’ı niye istemediler, asıl fail o, el üstünde tuttular. Rıza Sarraf için iki kez nota verdiler. Kabak bir devlet memurunun başına patladı. Erdoğan, Trump’a telefon açıp ‘Derhal serbest bırakın’ diyebilirdi. Ama o Trump telefon açtı papazı serbest bıraktı. Trump’ın papaz için yaptığının en azından onda birini yapsalardı. Boşu boşuna hapse girdi.”