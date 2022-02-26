O anlar kamerada! Kiev'de 'molotoflu' savunma!

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatının üçüncü gününde, ülkenin birçok noktasında Rusya'ya ait askeri güçler ile Ukraynalı askeri ve sivil güçlerin çatışması sürüyor.
ZELENSKİY'NİN ÇAĞRISINA UYDULAR
Çatışmalar özellikle başkent Kiev ile Kiev'e yakın reyonlarda şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, "Bu gece çok zor geçecek" açıklamasını yaptığı dakikalarda yani dün gece sokaklardaydı.
SİLAHLI SİVİLLERDEN DİRENİŞ
Birçok sivil, kendilerine dağıtılan 10 binin üzerindeki otomatik silahla Kiev'in düşmemesi için başkentin cadde ve sokaklarında Rus güçlere karşı direnmeye çalıştı.
ZIRHLI ARAÇLARA MOLOTOF KOKTEYLİ KARŞILIK
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna Ulusal Muhafızları, Kiev’ın dışında Rus güçlerine molotof kokteyli atan sivil vatandaşların görüntülerini paylaşarak Molotof kokteyllerin savunmada işe yaradığını belirtti.
ŞEHRİN UÇ NOKTALARINDA ÇATIŞMA VAR
AA'da yer alan son dakika haberine göre de Ukrayna askeri kaynakları, küçük Rus birliklerinin ana kuvvetlere yol açmak için keşif yaptığı ve şehrin en uç noktalarında küçük çaplı çatışmalar yaşandığını açıkladı.
SABAH 04.00'TE SALDIRILAR GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ
Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi ise yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.
"DURUM KONTROL ALTINDA" AÇIKLAMASI
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mykhailo Podolyak da kente girmeye çalışan az sayıdaki Rus askerinin Ukrayna askerleri tarafından püskürtüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!