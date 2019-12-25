İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Nikar D. adlı yolcu hakkında dava açıldı.

Arzu Kaya'nın haberine göre, Nikar D. adlı yolcuya "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA'nın haberine göre de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nikar D.'nin 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek üzere havalimanına gittiği, kalkış saati 06.45 olan özel havayoluna ait uçağa bindiği, uçakta 144 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verildi.

KOLTUĞUNA OTURDU GÖZLÜĞÜNÜ TAKTI...

Nikar D.'nin 9E koltuğuna oturarak güneş gözlüğü taktığı belirtilen iddianamede, "Sağ elinde bir kitap sol elinde erkek şahsa ait bir fotoğraf alarak koltuktan kalktığı, herkesin duyabileceği şekilde bağırarak 'ben FETÖ'cüyüm, 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa bende onu yapacağım. Canlı bomba şimdi. FETÖ'yü istiyorum. (Elindeki fotoğrafı göstererek) Bunu çantama kim koyduysa, bu kitabı benim elime kim verdiyse bilmiyorum. Kıbrıs'a kumar oynamaya gidiyoruz. Yeter be yeter' şeklinde cümleler sarf ederek uçak içerisinde korku ve paniğe neden oldu" denildi.

Bu hareketi ile uçağın hareket etmesini engelleyen şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin sorgusunda uçakta rahatsızlandığını, etrafında kendisine yönelik 'FETÖ'cü gibi sözler duyduğunu ve sinirlendiğini" söylediği belirtildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Nikar D.'nin sorgusunda elindeki fotoğrafın kime ait olduğunu bilmediğini, kitabın da Kuran-ı Kerim olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin 'Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi de, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.