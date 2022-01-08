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Kesici aletlerle yürüyen yabancılar için karar!

Son dakika haberine göre Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 Suriyelinin sınır dışı edileceği öğrenildi

08.01.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana'da kılıç ve döner bıçağıyla gezen Suriyeli göçmenler hakkında karar!
Kesici aletlerle yürüyen yabancılar için karar!
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AA

Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

ADANA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

AA'da yer alan son dakika haberine ve Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Suriye uyruklunun ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdüğü sırada çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR SINIR DIŞI OLACAKLAR

Ekipler, kimliği tespit edilen Suriyelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir.

Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişlerdir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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