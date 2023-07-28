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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Kemer yangını 4'üncü gününde: Müdahale sürüyor! Antalya Kemer yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü?

        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerin çalışmalarının ardından sabah saatlerinde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 08:01
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          Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı.

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          Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazartesi akşam başlayan orman yangınına aralıksız müdahale edildiğini bildirdi.

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          Karacabey, "An itibarıyla hava gücümüz 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptığı Kemer orman yangınına 7 bin 230 ton su ile doğrudan müdahale etti. Kara ve hava gücümüzle sonuca ulaşıp yangının kontrol altına alındığı haberini vermek için ormanın kahramanları aralıksız mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

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          Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yangınla mücadele sırasında helikopterin denize düşen bambisinin (su sepeti) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce çıkarılma görüntüsü paylaşıldı.

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          Paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sırasında meydana gelen küçük aksaklıkları el ele birlikte aşıyoruz." notu yer aldı.

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          GECE MÜDAHALE DEVAM ETTİ

          Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdü.

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          Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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          Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

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          Bölgede 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmaları sürdü.

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          Yangına karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

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