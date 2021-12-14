Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, bugün hayatını kaybeden halası Güllü Özdoğan'ın evine giderek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.