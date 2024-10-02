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        Haberler Gündem Son dakika: Kedilere asitli saldırıda karar!

        Kedilere asitli saldırıda karar!

        İstanbul Eyüpsultan'da kedilere asitle saldıran Murat Özdemir hakkındaki karar açıklandı. Davada saldırgan, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:35
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        Kedilere asitli saldırıda karar!
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        Eyüpsultan'da kedilerin üzerine asit atarak yaraladığı ve öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Murat Özdemir, 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı.

        DHA'nın haberine göre Eyüpsultan'da 2023 Temmuz ayında sokak kedilerini asit dökerek yaralayan Murat Özdemir'in yargılandığı davadan karar çıktı.

        DURUŞMAYA KATILMADI

        İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı ise duruşmaya katılmadı. Sanık ve sanık avukatı savunması alınmazken, müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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        "8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI"

        Mahkeme, Murat Özdemir'i, 'birden fazla hayvana karşı bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanık Özdemir'i, 'birden fazla hayvana karşı, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Özdemir'in zincirleme şekilde 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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