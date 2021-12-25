O anlar kamerada! Kedi, köpeği kovalayınca!

DHA

İstanbul Sultangazi'de, 20 Aralık Pazartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.

KEDİ, KÖPEĞİ KOVALADI

DHA'da yer alan habere göre bir mağazanın önünde yatan kedinin yanına köpek yanaştı. Kedi, olduğu yerden kalkarak köpeği kovaladı.

TELEFONLA KONUŞAN KADINA ÇARPTI

Kediden kaçan köpek, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Düşen kadına çevredekiler yardım etti.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kadın bir süre sonra kalkarak yoluna devam ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan İbrahim Başakçı, "2-3 gün oldu köpek kediye doğru gidiyordu. Kedi köpeğe saldırdı. Kadın düştü. Biz esnaf olarak kadına yardımcı olduk. Durumu iyiydi ayağa kalktı gitti" diye konuştu.