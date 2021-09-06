Kazaya yardım istedi, yaralıyı görünce şoke oldu!

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu iddia edilen 48 SH 892 plakalı motosiklet sürücüsü S.Ü., o sırada bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural'a çarptı. Sural'a çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü. de yolun karşısında bir başka araca çarparak durabildi.

Kazada, motosikletin çarptığı bir çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Sural'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gömeç ilçesinden geldiği belirtilen 112 Acil Sağlık ambulansının olay yerine geç geldiğini iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi.

Kazayı uzaktan görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişinin ise Ali Sural olduğu ortaya çıktı. Ali Sural, yardım çağrısının ardından kaza yerine geldiğinde ağır yaralanan kazazedenin eşi olduğunu görünce şaşkına dönüp, büyük şok yaşadı.