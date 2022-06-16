Kazada yaralanan kişi sağlık çalışanına saldırdı!

Alınan bilgiye göre, elektrik direğine çarpan S.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre acil servise getirilen S.A, tedavisini yapan acil tıp teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak ona hakaret etti.

İkili arasında yaşanan arbede sırasında, muayene odasındaki perde demiri Demirci'nin kafasına düştü.

Yaralanan Demirci'nin şikayeti üzerine polis, S.A'yı gözaltına aldı. Şahin Demirci, aynı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir