Meral Yıldız'ın haberine göre 1 Ocak'ta Türkiye-İran sınır hattında yarı çıplak ve vücudunda darp izleri olan bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı suç araştırma timi olayı titizlikle araştırdı. Ekip, ölen kişinin Afganistan uyruklu K.S.S olduğunu belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda K.S.S.'nin 26 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında Özalp ilçesi sınırları içerisinde göçmen taşıyan bir minibüste olduğu ve meydana gelen trafik kazasında öldüğü tespit edildi.

K.S.S.'nin cansız bedeninin göçmen kaçakçıları tarafından kıyafetleri çıkarılarak sınır hattına bırakıldığı ortaya çıktı.

Olayın faillerinin tespit edilmesi için düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.