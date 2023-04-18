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Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te facianın eşiğinden dönüldü. İlçede başka bir otomobile çarpan araç kontrolünü kaybedip fırına daldı. Olayda 5 kişi yaralandı

Giriş: 18.04.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kaza yapıp fırına daldı, 5 kişi yaralandı!
İHA

Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Sürücü, fırına çarparak durabilirken kazada 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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