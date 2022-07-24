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Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında

Son dakika... Çanakkale'de meydana gelen bir trafik kazası orman yangınına neden oldu. Olayda, Ayvacık ilçesinde bir otomobilde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler kısa bir süre sonra kontrol altına alındı

24.07.2022 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kaza yapan araç orman yangınına yol açtı!
Kaza yapan araç orman yangınına yol açtı!
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AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

AA'da yer alan habere göre, Evren Obir (35) idaresindeki otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Yangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale edildi. Alevler kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.

Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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