Son dakika KAZA DEHŞETİ! Ölü ve yaralılar var! Bariyer ok gibi saplandı! - Haberler

İHA

Kayseri'de, edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Halim Ataman (34) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü Halim Ataman olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hatice Nur Ataman (34),Yusuf Sami Ataman (5),Ebru Ataman (29) ve Fatih Ataman (35) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halim Ataman’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza anında araçta bulunan kuş kafesi de parçalanırken, içerisinde bulunan kuş da kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.