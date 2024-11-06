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        Haberler Gündem Güncel Kayyum protestolarında 140 gözaltı | Son dakika haberleri

        Kayyum protestolarında 140 gözaltı

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:30
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        Kayyum protestolarında 140 gözaltı
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        Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde meydana gelen toplumsal olaylarda 16 kolluk kuvvetini ve 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin gözaltına alındığını, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 75 hesap kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldığını bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre yapılan yazılı açıklamada, Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da meydana gelen toplumsal olaylarda taş atarak 16 kolluk kuvveti ile 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 140 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

        "75 HESAP TESPİT EDİLDİ"

        Operasyonlarla gözaltına alınan 140 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi. Sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili de adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

        Açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

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