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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan selde ekili tarım arazileri su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

DHA'nın haberine göre Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak ilçenin çeşitli noktalarında sele neden oldu.

Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. REKLAM

Öte yandan ilçe merkezinde de bazı yollar sular altında kaldı. Ekipler suların tahliyesi için çalışma başlattı. Fotoğraflar: AA