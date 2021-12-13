Bağ evinde bıçaklı kavga: 1 ölü

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'nde bağ evinde gece saatlerinde bir araya gelen arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y. (55), bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerden M.C. (16), A.D, M.T. ve K.E'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. AA'nın haberine göre; savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.C, M.T. ve K.E. tutuklanırken, A.D'ye ise ev hapsi hükmü uygulandı.

A.Y'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi.